"Оккупанты, идите домой": Зеленский предостерег российских срочников от того, что их ждет в Украине

"Оккупанты, идите домой": Зеленский предостерег российских срочников от того, что их ждет в Украине

Украинский президент предупредил, что во время войны в Украине могут погибнуть больше солдат РФ, чем на войне в Чечне и Сирии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об акциях протеста против оккупантов в украинских городах и снова обратился к российским солдатам.

Об этом он говорил в своем обращении в ночь на 17 марта.

Украинский лидер напомнил об акции протеста против российских оккупантов, которая состоялась в среду, 16 марта, в Бердянске.

“Тысячи храбрых мирных людей вышли против вооруженных российских военных. И сказали им все, все, чего они заслуживают. Это очень важно. Знаю, сложно. Но важно то, что они услышали от наших людей, в том числе и на русском языке, четкое и однозначное: оккупанты, идите домой”, — подчеркнул президент.

После этого он еще раз обратился к российским солдатам с требованием покинуть территорию Украины, перейдя для этого на их язык.

“Такая возможность пока есть. Есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны. У каждого, кто еще не погиб, не ранен или не взят в плен”, — заявил Зеленский.

Украинский президент напомнил, что российские войска терпят такие потери в Украине, которых не было ни в Сирии, ни в Чечне, и даже у советских войск в Афганистане.

"Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться, матери в России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?" – риторически спрашивал он.

Украинский лидер заверил, что у каждого российского солдата, который сложит оружие, будет шанс выжить.

"Я обращаюсь специально к срочникам, которые бросили в котел этой войны. Чужой войны. И к остальным русским солдатам, у которых еще работает инстинкт самосохранения. Сложите оружие. Так лучше, чем погибнуть на поле боя на нашей земле”, – заявил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

Напомним, силы Территориальной обороны 16 марта пресекли попытку российских военных прорваться в Чернигов. Оккупанты понесли значительные потери и отступили.