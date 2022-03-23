Оккупанты игнорируют понятие военного преступления — выступление Зеленского в парламенте Франции

Президент Украины подчеркнул, что оккупанты расстреливают мирное население.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз рассказал о зверствах оккупантов, которые они совершают во время войны в Украине.

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Президент рассказал о преступлениях россиян, выступая перед парламентом Франции, пишет Укринформ.

"Российские военные не различают, по каким объектам бить, они уничтожают все – жилые кварталы, больницы, школы, университеты, сжигают склады с едой, медикаментами, сжигают все. Они игнорируют такие понятия, как военное преступление, обязательность (Женевской – ред) Конвенции. Они принесли на украинскую землю террор, государственный террор", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для мирового сообщества доступны все факты о преступных действиях военных РФ: о женщинах, которых насилуют оккупанты на временно оккупированных районах, о беженцах, которых они расстреливают прямо на дорогах, об убийствах журналистов.

Напомним, российские оккупанты с начала войны в Украине убили 121 ребенка, 167 получили ранения.

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