Оккупанты имеют частичный успех в направлении Покровское — Бахмут: Генштаб о ситуации на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.
На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 12 августа.
На Славянском направлении оккупанты оказывали огненное влияние на украинские позиции возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана.
Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихое – Долина. Однако получил отпор и скрылся.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка.
Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка — Григоровка.
На Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спирное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спирного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.
Захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.
Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спирное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия.
В направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.
На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки.
Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и отвергли оккупантов на прежние позиции.
Ранее в Генштабе сообщили, что россияне наступали в направлении Егоровка – Павловка, но ВСУ отбросили оккупантов.
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