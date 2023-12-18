Оккупанты имеют некоторые успехи у Авдеевки, но ВСУ держат позиции — Тарнавский

Войска Российской Федерации добиться частичного успеха на некоторых участках фронта во время штурмовых действий вокруг Авдеевки в Донецкой области. Впрочем, украинские Вооруженные силы "устойчиво" удерживают собственные позиции.

Об этом в интервью Reuters заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он отмечает, что россияне не оставляют намерения взять Авдеевку до какого-то определенного промежутка времени, постоянно меняя тактику штурмовых операций.

По его словам, ситуация в Авдеевке "меняется каждый день и каждую ночь". Тарнавский отмечает, что российские войска регулярно меняют свою тактику, "достигнув частичного успеха на некоторых участках".

"Я считаю, что мы твердо придерживаемся этих линий. Сегодня враг давит на нас своей численностью. Они никогда не заботились и не будут заботиться о своем личном составе", — отмечает представитель ВСУ.

Следует заметить, что за минувшие сутки, 17 декабря, Силы обороны отразили 27 атак россиян в направлении Авдеевки: у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Невельского и Первомайского.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявлял, что оккупанты имеют определенный успех возле Авдеевки, но он незначителен. По его словам, это выглядит как увеличенная серая зона.

Между тем военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что враг пытается прорваться в жилищный сектор города. В настоящее время бои ведутся на уровне улицы Колосова и садового общества "Виноградники".

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