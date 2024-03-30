Оккупанты имеют продвижение в Донецкой области: детали от ISW

Российская оккупационная армия имеет незначительные продвижения в Донецкой области. В частности, возле населенных пунктов вблизи Бахмута и Авдеевки, а также – временно оккупированного Донецка.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на фоне позиционных боев войска РФ незначительно продвинулись к западу от Бахмута. Геолокационные снимки за 26 марта показали небольшое движение оккупантов в пределах поселка Ивановского.

Отмечается, что позиционные бои продолжались: западнее Бахмута — районах Временного Яра, Нового, Ивановского, а также юго-западнее Бахмута — у Клещиевки и Андреевки.

В ISW информируют, что российские оккупационные силы недавно продвинулись к северо-западу и западу от Авдеевки. Геолокационный кадр за 28 марта армия РФ продолжили свое движение к северу от Красногоровки. Кроме того, россияне также незначительно продвинулись к югу от Невельского. расположенного юго-западнее Авдеевки).

Позиционные бои продолжались в районе Авдеевки – возле Семеновки и Бердичева; Тоненького и Уманского; Первомайского и Невельского.

Также российские силы незначительно продвинулись юго-западнее оккупированного Донецка на фоне позиционных боев в этом районе по состоянию на 29 марта. Геолокационные кадры за 28 и 29 марта свидетельствуют, что войска страны-агрессорки незначительно продвинулись севернее Новомихайловки.

По данным украинских и российских источников, позиционные бои продолжались у Красногоровки и Георгиевки, а также возле поселка Водяного.

Напомним, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес оценил, реальный ли прорыв оккупантов вглубь Украины. По его словам, войска РФ используют задержку помощи Украине для более интенсивных атак. Впрочем, у россиян нет ресурса для совершения большого прорыва.

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