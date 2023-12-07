Оккупанты имитируют на фронте атаки: в ВСУ объяснили, для чего это они делают

В то же время, несмотря на фальшивые атаки, вражеская активность на Марьинском направлении не падает.
Российские войска на фронте начали имитировать атаки, когда прибывает руководство и требует результатов.
Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
По его словам, речь идет о Марьинском направлении. Это украинские военные узнают по перехвату вражеских разговоров.
"Что касается активности окупантов, то в некоторых случаях они просто как "потемкинские деревянные", — отметил спикер.
Штупун рассказал, что оккупанты между собой договариваются: "Давайте пойдем вперед, симитируем, чтобы они от нас отделались".
В то же время, несмотря на фальшивые атаки, враждебная активность в этом направлении не падает. Только вчера за сутки отражены 17 атак врага в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.
Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись в промзоне возле Авдеевки. Украинские военные пока не прокомментировали эти слухи.
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