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Оккупанты имитируют увеличение своих сил на Запорожском направлении – ЦНС

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты имитируют увеличение своих сил на Запорожском направлении – ЦНС

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Россияне также распространяют фейки, что возможное контрнаступление ВСУ будет "провальным".

На временно оккупированных территориях Запорожской области командование ВС РФ продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание представления о якобы существенном наращивании своих сил и средств.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления ссылкой на сети движения сопротивления на территории временно оккупированной Запорожской области.

"Следует заметить, что данные мероприятия носят комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением вооружения и военной техники и существенного наращивания активности российских сил в медиапространстве на оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдается рассредоточение вокруг Мелитополя лагерей при подготовке мобилизованных граждан РФ с обустройством необходимой материально-учебной базы и привлечением необходимых образцов вооружения и военной техники.

"Ключевые каналы распространения информации на территории временно оккупированной Запорожской области наполняются нарративами относительно успешного проведения очередного этапа боевого согласования мобилизованных военнослужащих и последующего формирования новых или доукомплектования действующих подразделений ВС РФ", — объясняют в Центре национального сопротивления.

Оккупанты заявляют, что они в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны в Запорожском направлении станет "роковым шагом" со стороны высшего военно-политического руководства Украины.

Напомним, утром 11 марта в Мелитополе Запорожской области, временно оккупированном россиянами, прогремели более 10 мощных взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
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