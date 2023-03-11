Оккупанты имитируют увеличение своих сил на Запорожском направлении – ЦНС

Россияне также распространяют фейки, что возможное контрнаступление ВСУ будет "провальным".

На временно оккупированных территориях Запорожской области командование ВС РФ продолжает осуществлять мероприятия, направленные на создание представления о якобы существенном наращивании своих сил и средств.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления ссылкой на сети движения сопротивления на территории временно оккупированной Запорожской области.

"Следует заметить, что данные мероприятия носят комплексный характер, поскольку осуществляются на уровне демонстрационных действий с привлечением вооружения и военной техники и существенного наращивания активности российских сил в медиапространстве на оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдается рассредоточение вокруг Мелитополя лагерей при подготовке мобилизованных граждан РФ с обустройством необходимой материально-учебной базы и привлечением необходимых образцов вооружения и военной техники.

"Ключевые каналы распространения информации на территории временно оккупированной Запорожской области наполняются нарративами относительно успешного проведения очередного этапа боевого согласования мобилизованных военнослужащих и последующего формирования новых или доукомплектования действующих подразделений ВС РФ", — объясняют в Центре национального сопротивления.

Оккупанты заявляют, что они в дальнейшем будут применены для проведения наступательных операций на южном направлении. Также активно распространяется месседж о том, что контрнаступательная операция Сил обороны в Запорожском направлении станет "роковым шагом" со стороны высшего военно-политического руководства Украины.

Напомним, утром 11 марта в Мелитополе Запорожской области, временно оккупированном россиянами, прогремели более 10 мощных взрывов.

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