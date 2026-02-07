Оккупанты ищут людей для регистрации Starlink: сколько платят и что грозит

Война в Украине

Для российских военных наличие спутниковой связи на фронте критически важно, поэтому они пытаются получить терминалы любыми методами, привлекая к этому граждан Украины.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Схема врага и расценки на измену

По словам эксперта, противник организовал целую сеть по поиску людей, которые согласятся легально оформить терминалы Starlink на свое имя в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), чтобы затем передать их оккупантам.

Спрос на такую «услугу» среди россиян высок, однако желающих рисковать свободой немного. Поэтому суммы вознаграждения постоянно растут.

«Предатели особо не спешат, и предложения уже доходят до 10 000 гривен», — отметил Бескрестнов.

Схема «заработка»

Как будут вычислять коллаборантов

Специалист подчеркнул, что попытки заработать на помощи оккупантам обречены на провал. Украинские службы имеют четкий механизм выявления таких лиц.

Идентификация будет производиться путем сверки серийных номеров терминалов. Когда украинские военные захватывают враждебные позиции или уничтожают технику окупантов, в их руки часто попадают и системы Starlink. Номера этих трофейных терминалов будут проверяться через базу данных ЦНАП, где зафиксировано, кто именно оформил это устройство.

Какая ответственность

Сергей «Флеш» предупредил любителей легких денег о крайне серьезных последствиях. Действия по передаче средств связи врагу квалифицируют как государственную измену и пособничество оккупантам.

Если выяснится, что оформленный на гражданина Украины Starlink использовался врагом для координации атак, повлекших гибель украинских военных или гражданских, наказание будет максимальным.

«Любители легких денег получат 15 лет или пожизненное заключение, если этот Старлинк станет причиной гибели людей», — подытожил эксперт.

Напомним, «Флэш» также сообщал, что российские кафиры пытаются найти обходные пути и планируют привлекать предателей в Украине для повторной активации заблокированных терминалов. По его словам, речь идет о примитивных схемах, в частности, попытках регистрации оборудования через ЦНАП или использовании фиктивных структур.

В то же время, в Минобороны уверяют, что все подобные попытки будут оперативно выявляться, а незаконно активированные терминалы — блокироваться. Лица, которые согласятся сотрудничать с врагом, предупреждают о реальной уголовной ответственности и заключении.