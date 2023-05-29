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Оккупанты "Искандерами" ударили по Харьковщине: пострадали 7 человек – среди них беременная женщина и дети (фото)

Оккупанты "Искандерами" ударили по Харьковщине: пострадали 7 человек – среди них беременная женщина и дети (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1083
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты "Искандерами" ударили по Харьковщине: пострадали 7 человек – среди них беременная женщина и дети (фото)

Удар по Харьковщине: Фото: скриншот с видео

Российские войска снова обстреляли Харьковскую область.

Россия днем, 29 мая, нанесла ракетный удар, предварительно ракетой "Искандер", по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области. Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, ребенок 14 и 10 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод. Также обстреляно с. Глушковка Купянского района. Осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

Оккупанты
Оккупанты "Искандерами" уготовили по Харьковщине. Фото: скриншот с видео
Оккупанты
Оккупанты "Искандерами" уготовили по Харьковщине. Фото: скриншот с видео

Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Напомним, оккупанты 29 мая нанесли массированный удар по Киеву, взрывы слышали в разных районах столицы – что известно о последствиях атаки.

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Дата публикации
Просмотры
1083
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