Оккупанты искажают реальное положение дел на ЗАЭС и манипулируют — "Энергоатом"

Российские оккупанты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской атомной электростанции и распространяют лишь выгодную им информацию о визите миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает "Энергоатом".

Россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на ЗАЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите.

Большинство "СМИ со всего мира", которые 1 сентября приехали на станцию, — это российские пропагандисты . Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, пытавшиеся попасть на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, россияне не пропустили на блокпосте .

. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, пытавшиеся попасть на ЗАЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, . Оккупанты врут, искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции , а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС. Прогнозируемо обвиняют ВСУ.

, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС. Прогнозируемо обвиняют ВСУ. Военные грузовики , которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков, оккупанты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты . Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности пытаются спрятать во лжи и манипуляциях.

, которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков, оккупанты . Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности пытаются спрятать во лжи и манипуляциях. Оккупанты не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС , где сейчас находятся российские военные, которых не должны были видеть представители МАГАТЭ. То есть часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто "спрятали" .

, где сейчас находятся российские военные, которых не должны были видеть представители МАГАТЭ. То есть . Миссии "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу , якобы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". А точнее – рассказывают об обстрелах, которые захватчики упорно приписывают украинским защитникам.

, якобы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". А точнее – рассказывают об обстрелах, которые захватчики упорно приписывают украинским защитникам. Захватчики специально заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника.

в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и его города-спутника. К работе на Запорожской АЭС оккупанты допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах движения членов делегации МАГАТЭ.

"Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет трудно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что будет продолжать следить за ситуацией на оккупированной россиянами ЗАЭС, пока она не стабилизируется.

Без сюрпризов не обошлось: как миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС

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