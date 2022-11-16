Оккупанты искусственно создают гуманитарный кризис на ВОТ и принудительно вывозят людей на юг России

Кремль создает гуманитарный кризис в оккупированном регионе и вывозит оттуда учреждения медицины, образования и аптеки.

Россия "эвакуирует" украинцев в свои южные регионы для того, чтобы исправить там демографическую ситуацию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Такая эвакуация происходит принудительно – фактически Москва поначалу генерирует гуманитарный кризис в регионе и вывозит заведения медицины, образования и аптеки.

"Когда жизни уже в городе нет, то жителям рассказывают о наступлении ВСУ и бомбардировках, и устанавливают психологически давящие на людей дедлайны. Хотя подобного потом не происходит. В результате, когда гражданское население с временно оккупированных территорий, преимущественно с Херсонщины, подвергается панике, то их "эвакуируют" в Южный Федеральный округ РФ. В частности, Краснодарского и Ставропольского краев. При этом выезд в свободную Украину закрывают, что разрушает миф пропагандистов Москвы о заботе о населении.Все местные, которые остаются, вынуждены жить в условиях продовольственного и гуманитарного кризиса. В то же время репрессии против мирного населения усиливаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцев переселяют в регионы, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа.

Следовательно, Кремлю необходимо сбалансировать демографическую ситуацию в регионе. Ведь в Кремле не исключают сценарий активных освободительных движений народов, населяющих РФ.

Для депортации людей правительство РФ приняло отдельное постановление под номером 1876 года. Согласно ему депортированные украинцы будут получать единовременную помощь в 100 тыс. российских рублей, а государство возмещает приобретение жилья.

"Однако это только на бумаге, ведь выплат нет. На месте украинцам сообщают, что надо донести "какие-то новые справки" и деньги не выдают. Следовательно, механизм компенсации не работает. Также россияне действуют через детей. Их выманивают в те же регионы под предлогом оздоровления" Родители выезжают за детьми, но обратно их уже не пускают, потому что в регионе "военное положение", — объясняет Центр сопротивления.

Центр национального сопротивления призывает население на ВТО выезжать на подконтрольные Украине территории. Такая возможность сохраняется. В частности, и через пункт пропуска Васильевка (Запорожская обл.).

Принудительная депортация детей в Россию

Президент Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабной войны Россия принудительно вивезла из Украины около 11 тысяч детей.

Недавно также стало известно о фактах вывоза детей из интернатов Херсона. Их поселили на базе психбольницы в Крыму.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также подтвердил информацию, что оккупанты вывезли из города детей в Краснодарский край.

Детская омбудсмен России подтвердила, что усыновила мальчика, незаконно вывезенного из Украины.

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