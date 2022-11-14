В Госпогранслужбе сообщили, что несколько таких гранат захватчики сбросили с дрона на военных ВСУ в Донецкой области.

Оккупанты использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, несколько таких гранат российские оккупанты сбросили с дрона на украинских защитников в Донецкой области. Одна из них не разорвалась.

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"Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники вынуждены были некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты", — отметили в ГНСУ.

Однако, как отмечают пограничники, даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу.

Напомним, военный эксперт сообщил, где возможен прорыв ВСУ.

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