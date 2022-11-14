Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51"

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
6752
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51"

Фото: Государственная пограничная служба Украины

В Госпогранслужбе сообщили, что несколько таких гранат захватчики сбросили с дрона на военных ВСУ в Донецкой области.

Оккупанты использовали на Донбассе запрещенное химическое оружие — аэрозольные гранаты "К-51".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, несколько таких гранат российские оккупанты сбросили с дрона на украинских защитников в Донецкой области. Одна из них не разорвалась.

"Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники вынуждены были некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты", — отметили в ГНСУ.

Однако, как отмечают пограничники, даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу.

Напомним, военный эксперт сообщил, где возможен прорыв ВСУ.

Чем опасно химическое оружие и какая первая медицинская помощь при его применении – Ярослав Вус

Чем опасно химическое оружие и какая первая медицинская помощь при его применении – Ярослав Вус

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6752
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация