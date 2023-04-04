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Оккупанты использовали новую тактику во время ночной атаки на Одесщину: Гуменюк рассказала об опасности

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты использовали новую тактику во время ночной атаки на Одесщину: Гуменюк рассказала об опасности

Фото: ТСН.ua

Ранее противник использовал до 14 "Шахедов", на этот раз применил за один раз 17.

В ночь на 4 апреля Россия атаковала юг дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Это была массовая атака, во время которой враг использовал новую тактику – оккупанты выпустили БлЛА с восточного побережья Азовского моря на достаточно низкой высоте, чтобы наши ПВО их не видели.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, ранее противник использовал до 14 "Шахедов", на этот раз применил за один раз 17. Их оккупанты направляли на северное и северо-восточное направления, обходя юг.

"На этот раз они использовали новую тактику, пытаясь обойти нашу ПВО. В частности, направили "Шахеды" с восточного побережья Азовского моря и на достаточно низкой высоте. Это для того, чтобы они были максимально незаметны на подходах. время работы ПВО", – объяснила она.

Ночной удар беспилотников по Одессе: что известно

Напомним, в ночь на 4 апреля россияне атаковали вражескими беспилотниками Одессу и область. По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" . Вероятно, заполоскали из района восточного побережья Азовского моря.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко считает, что эта атака на Одесскую область была одним из самых массовых налетов беспилотников с начала войны.

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Дата публикации
Просмотры
1701
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