Как оккупанты используют трубы канала Северский Донец – Донбасс: в ОТГ "Луганск" удивили ответом

ВСУ удерживают Часов Яр, хотя и украинских позиций возле города становится меньше.

Армия РФ возле Часов Яра в Донецкой области использует трубы канала Северский Донец – Донбасс, чтобы накапливать войска и прорвать оборону города.

Об этом заявил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

"О ситуации в Часов Яре, то враг активно использует трубы канала Северский Донец как укрытие во время непогоды. Сейчас на Донетчине мы часто наблюдаем утром туман, и враг активно использует этот период времени для того, чтобы накапливаться в этих трубах, а затем по возможности перемещаться вглубь города с утра или ночью", – рассказал он.

Запорожец добавил, что украинские операторы БпЛА пытаются наносить удары по оккупантам. По его словам, ВСУ удерживают Часов Яр, хотя и украинских позиций возле города становится меньше.

Напомним, ранее сообщалось, что российская оккупационная армия разрушила некоторые позиции Сил обороны Украины в Часов Яре, Торецке и возле Ступочек Донецкой области.