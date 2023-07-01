Оккупанты используют мобильные крематории для сокрытия значительных потерь — Генштаб

Кремация погибших русских военнослужащих проводится без их идентификации и учета.

Российские оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории.

Об этом сообщает Генштаб Минобороны Украины в вечерней сводке 1 июля.

"В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает на территории Бердянского порта. В настоящее время там кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг", — говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что кремация погибших российских военнослужащих проводится без их идентификации и учета.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя: в Херсонской области 10 российских военных взорвались на минах, установленных предыдущей ротацией.