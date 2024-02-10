Оккупанты используют на войне Starlink – СМИ рассказали подробности

Оккупационные войска России, вероятно, используют спутниковые устройства Starlink компании SpaceX на прифронтовой территории Украины. Компания Илона Маска теперь, "кажется, тоже помогает армии РФ".

Об этом сообщает издание Defense One.

По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

Второй источник, в свою очередь, подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет.

"Когда у них будут сотни (Starlink – ред), нам будет тяжело жить", – отмечает первый источник.

Спикер Пентагона Джефф Юргенсен заявил, что американские чиновники знают об этих сообщениях, но переадресовали вопрос "нашим украинским партнерам о любой текущей оперативной информации о деятельности спутниковой связи такого рода".

Первые сообщения об использовании российскими войсками Starlink в Украине появились в СМИ со ссылкой на публикации в соцсетях.

Представители SpaceX в соцсети X (Twitter) заявили, что компания "не ведет ни одного бизнеса с российским правительством или его военными".

"Starlink не работает в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не будет продавать Starlink России, а также не отправляла оборудование в Россию", — говорится в сообщении.

Однако несколько российских компаний рекламируют Starlinks для продажи.

"Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих клиентов", – говорится в твите SpaceX.

"Starlink приобрели из-за третьих сторон. Я поражен, что они не сделали этого раньше", — заявил украинский источник изданию.

Как считает Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона, российские войска могут скрывать использование Starlink от компании SpaceX.

"Россия может просто "предоставить ложный GPS-сигнал на терминал Starlink, чтобы он подумал, что пользователь находится на подконтрольной Украине территории", – пояснил Кларк.

Он также поддержал идею, что Украина может определить, использует ли Россия Starlink, поскольку сигналы терминалов можно идентифицировать с помощью средств радиотехнической разведки.

Сервис Starlink позволяет военнослужащим на передовой создавать высокополосные сети мобильной связи для использования в оперативных центрах и координации артиллерийских ударов, среди других задач.

Коммерчески доступные версии Starlink, такие как используемые в Украине, продаются за $599 (22,533 грн) за аппаратное обеспечение и $120 (4,514 грн) за месячную подписку.

Напомним, Сергей Стерненко заявил, что россияне стали использовать спутниковый Интернет Starlink.

В SpaceX ответили на заявление об использовании Starlink россиянами в Украине.

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