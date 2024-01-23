Оккупанты используют погодные условия: Гуменюк о сложной ситуации на юге и боях

Ситуация на юге Украины остается очень напряженной. Враг пытается компенсировать давление с применением артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций от ударных к переносящим осколочные боеприпасы.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они пытаются компенсировать те потери времени, которые были у них из-за погодных условий. Сейчас используя такое окошко погодных возможностей, враг активизировал использование беспилотников. Более 30 зафиксировано, это FPV-дроны и дроны, которые сбрасывали осколочные боеприпасы. Есть активизация в сторону Очаковского района. Враг пытается давить с помощью дронов и покрывать территорию артиллерией. Враг пытается держать на высоком уровне интенсивность ударов артиллерией, доводя их до отметки 100. Сейчас это им делать сложнее, потому что за прошедшие сутки наша контрбатарейная работа была достаточно результативной. Уничтожена установка "Град", семь пушек, две САУ и 11 единиц автобронетанковой техники", — отметила она.

По словам Гуменюк, ситуация на левом берегу Херсона тоже непростая. Ведь погодные условия влияют не только на врага, но и на ВСУ.

"Приходится удерживать позиции в сложных условиях. Приходится в непростых условиях под давлением вражеских атак продолжать работы по расширению плацдарма. За прошедшие сутки интенсивность вражеских атак немного снизилась. Лишь к одной атаке они прибегли. Получили отпор и вернулись на свои позиции", — резюмировала Наталья Гуменюк. .

Напомним, оккупационная армия России под утро 23 января массированно выпустила ракеты из стратегической авиации. Взрывы прогремели в Павлограде на Днепропетровщине, Киеве и Харькове. ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях и жертвах атаки (фото).

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