Оккупанты используют "ползучую тактику": как изменилась ситуация на Кураховском направлении

Оккупантам крайне редко удается прорвать украинскую оборону, но ресурсов для продолжения штурмов им пока хватает.

В последние недели российские оккупанты ведут активные наступательные действия на Кураховском направлении в Донецкой области. Они пытаются выбить украинских защитников с их позиций с использованием тактики малых штурмовых групп.

Об этом рассказал пресс-офицер 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ Орест Дрималовский в эфире национального телемарафона "Єдині новинии".

По словам военного, месяц-полтора назад враг регулярно использовал для наступления бронетехнику, но сейчас россияне в большинстве своем бросают в штурмы только пехоту.

"Оккупанты используют "ползучую тактику". Они пытаются продвигаться мелкими группами до семи человек, чтобы незаметно добраться до наших передовых позиций. Эти группы пытаются обходить минные поля, но прорвать нашу оборону удается крайне редко. Чтобы добраться до переднего края, им приходится иметь сразу несколько жизней ", — рассказал Дрималовский.

Он добавил, что группировки российских оккупационных войск на Кураховском направлении являются одними из самых больших, а его подразделения постоянно пополняются новыми мобилизованными. Поэтому пока россияне имеют достаточно живой силы для продолжения штурмов и сохраняют высокую наступательную интенсивность.

"Сейчас на Кураховском направлении находится одна из самых больших группировок на всей линии фронта. Российские подразделения состоят в основном из мобилизованных, которые проходят двухнедельную подготовку и отправляются в бой. Также оккупанты поддерживают высокий темп ротаций для того, чтобы постоянно атаковать. Однако большинство этих подразделений быстро теряют боеспособность, и они вынуждены вводить дополнительные резервы", — пояснил представитель пресс-службы 79 бригады.

Напомним, по словам военного эксперта Сергея Грабского, украинские Силы обороны остаются в административных границах города Курахово. Но населенный пункт в основном находится под контролем российских войск.

Читайте также: