Оккупанты используют против Украины новый беспилотник: что о нем известно

Беспилотник может автономно идентифицировать цели. Впервые он был выпущен по Украине 21 октября.

Россияне начали использовать во время атак по Украине новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53".

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Этот беспилотник имеет систему автоматической наводки, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара. "Изделие-53" пока широко не используют, но российские военные уже испытывают беспилотники для массовых синхронизированных роевых ударов", — говорится в отчете экспертов.

Полезная нагрузка беспилотников составляет 3-5 кг. Этого недостаточно для значительного повреждения важных военных целей.

Ранее сообщалось, что большинство российских оборонных производств после 24 февраля 2022 года попали под западные санкции, но подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал", избегают европейских санкций. Это позволяет импортировать необходимые для работы товары непосредственно из разных стран Европейского Союза.

Украинская разведка сообщила, что Россия нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101 в 3-4 раза, а также усовершенствовала применение ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

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