Оккупанты используют символику Красного Креста на военной технике – фото

Солдаты захватнической армии России продолжают использовать символику Красного Креста на военной технике и вертолетах.

Об этом пишет украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, который накануне опубликовал видео с вертолетом РФ Ми-8МТВ-5-1. На нем был знак Красного Креста, при этом он имел полный боевой обвес.

оккупанты используют символику Красного Креста на военной технике.

оккупанты используют символику Красного Креста на военной технике.

оккупанты используют символику Красного Креста на военной технике.

Он отметил, что это уже не в первый раз, когда оккупанты прикрываются Красным Крестом для выполнения боевых задач. Так, в марте 2022 года пропагандист и военный преступник Александр Коц слил такое использование символов Красного креста.

"Это лишь ещё одно подтверждение уровня той подлости, с которой нам приходится бороться. Но, что самое печальное, сама организация Красного креста ни разу не возмутилась тем фактом, что российские войска применяют этот символ, мягко говоря, не за назначением. Хотя, МККК это ещё та клоака", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, ГПСУ фиксирует перемещение отдельных подразделений российской группировки наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси.

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