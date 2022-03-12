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Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу: видео

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Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу: видео

Facebook ЗАЭС

Контроль по управлению атомной электростанцией пытаются перебрать представители “Росатома”.

Руководитель Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин заявил, что на Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты, появлялись представители "Росатома" и пытались взять руководство станцией.

Об этом он сообщил в пятницу, 11 марта, в эфире общенационального телемарафона "UA вместе", который транслируется, в частности, на 1+1.

"Сегодня прибыли представители так называемой гражданско-военной администрации, которые не назвали своих имен, но сказали, что они всем здесь сейчас управляют, что это территория России, и что станция принадлежит к сфере управления "Росатома". Это чепуха просто, но они это заявляют”, – сообщил Котин.

Также он сообщил, что на ЗАЭС продолжают находиться около 500 российских солдат с автоматами и около 50 единиц техники непосредственно на площадке. Персонал находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

В Telegram-канале "Энергоатома" опубликовали видео, на котором видна военная техника оккупантов непосредственно на территории АЭС.

“Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции”, — говорится в подписи опубликованным кадрам.

Напомним, Запорожская АЭС и город Энергодар до сих пор находятся под контролем военных формирований РФ.

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