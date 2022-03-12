Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу: видео

Контроль по управлению атомной электростанцией пытаются перебрать представители “Росатома”.

Руководитель Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин заявил, что на Запорожскую АЭС, которую захватили российские оккупанты, появлялись представители "Росатома" и пытались взять руководство станцией.

Об этом он сообщил в пятницу, 11 марта, в эфире общенационального телемарафона "UA вместе", который транслируется, в частности, на 1+1.

"Сегодня прибыли представители так называемой гражданско-военной администрации, которые не назвали своих имен, но сказали, что они всем здесь сейчас управляют, что это территория России, и что станция принадлежит к сфере управления "Росатома". Это чепуха просто, но они это заявляют”, – сообщил Котин.

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Также он сообщил, что на ЗАЭС продолжают находиться около 500 российских солдат с автоматами и около 50 единиц техники непосредственно на площадке. Персонал находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

В Telegram-канале "Энергоатома" опубликовали видео, на котором видна военная техника оккупантов непосредственно на территории АЭС.

“Оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу. Несколько образцов военной техники на площадке станции”, — говорится в подписи опубликованным кадрам.

Напомним, Запорожская АЭС и город Энергодар до сих пор находятся под контролем военных формирований РФ.

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