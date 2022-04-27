Оккупанты испытывают на украинцах оружие, которое находится в стадии разработки - Минобороны

Российские военные активно используют запрещенное вооружение против граждан Украины. За время полномасштабной войны в нашей стране уже было зафиксировано использование захватчиками нескольких разновидностей такого оружия.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

В то же время она отметила, что это узнаваемый почерк страны-агрессора. Аналогично Россия делала и в других уголках мира, ведя боевые действия. По словам Маляр, в Украине российские оккупанты используют очень большое количество запрещенного вооружения, испытывая его на украинских жителях.

"Россияне испытывают на украинцах оружие, которое находится в стадии разработки. Или уже завершено, но еще не прошло проверок", - сказала Маляр.

Она отметила, что Украина фиксирует каждое преступление врага и извещает о них международное сообщество, ожидая должной реакции на зверства РФ.

"Мы готовы ждать определенное время, понимая, что международные процедуры чрезвычайно длительны. Впрочем, ключевое, что мы можем сделать в этой ситуации - это выгнать врага из нашей земли", - резюмировала Маляр.

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