Оккупанты из 247 ДШП отказались штурмовать позиции ВСУ возле Старомайорского — "АТЕШ"

Возле Вербового 177 полк морской пехоты РФ бросил свои позиции после нескольких небольших обстрелов.
Российские оккупанты отказываются воевать на горячих направлениях.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" и приводит ряд примеров.
"Запорожское направление остается одним из самых горячих точек. Это провоцирует снижение морального состояния в подразделениях. Так, 20 августа бойцы одной из рот 247 десантно-штурмового полка отказались выполнять боевой приказ относительно штурма позиций противника в районе населенного пункта Старомайорское. Вследствие чего командир роты был доставлен в Мариуполь", — говорится в сообщении.
"АТЕШ" также сообщает, что 177 полк морской пехоты, дислоцирующейся возле населенного пункта Вербовое покинул свои позиции после нескольких небольших обстрелов. По делу о дезертирстве было возбуждено уголовное дело.
"Несколько проще ситуация на херсонском направлении. Но постоянные обстрелы и усталость российских подразделений (которые по полгода и больше сидят без ротации) приводят к усобице. 18 августа на одной из позиций между населенными пунктами Рыбальче и Виноградное военнослужащие 61 отдельной бригады морской пехоты устроили между собой. Результат: один погибший, двое раненых", — говорится в сообщении партизанского движения.
"АТЕШ" призывает русских военных к прекращению войны.
"Войну надо прекратить! Если вы – военный ВС РФ, вы можете этому посодействовать. Делайте диверсии и саботажи в своих подразделениях подобно другим агентам движения "АТЕШ" в рядах вс РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, у находящихся в Украине российских воинов уже настолько сдают нервы от тяжелых условий на фронте, что они готовы "трехсотиться".
Читайте также: