Оккупанты из артиллерии обстреляли Черниговщину — более 50 взрывов

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Сегодня, 3 сентября, россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской громады на Черниговщине.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Насчитали более 50 взрывов. Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные здания. Также сегодня обстреляна территория возле села Каменская Слобода Новгород-Северской громады", — отметил он.
Напомним, в результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.
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