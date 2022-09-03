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Оккупанты из артиллерии обстреляли Черниговщину — более 50 взрывов

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Оккупанты из артиллерии обстреляли Черниговщину — более 50 взрывов

Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Сегодня, 3 сентября, россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской громады на Черниговщине.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Насчитали более 50 взрывов. Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные здания. Также сегодня обстреляна территория возле села Каменская Слобода Новгород-Северской громады", — отметил он.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

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