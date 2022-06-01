Оккупанты из артиллерии обстреляли два населенных пункта в Сумской области — Генштаб

Оккупанты из артиллерии обстреляли два населенных пункта в Сумской области — Генштаб

Оккупанты в течение суток в очередной раз обстреляли Сумскую область.

Под артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Белополье и Стукаловка.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"С территории Курской области (Россия – ред.) враг обстрелял из артиллерии подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Белополье и Стукаловка Сумской области", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что на Северском направлении в целом оккупанты активных действий не проводили, признаков создания ударных группировок нет. Однако, чтобы продемонстрировать свое присутствие и сковать действия подразделений Сил обороны, россияне продолжают удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил России.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина нуждается в оружии для эффективной защиты в войне с Россией и начале контрнаступления. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину всем необходимым для этого.

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