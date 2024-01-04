оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь: без света почти 1,5 тысячи семей, есть пострадавшие

Повреждения получили четыре частных дома, три хозяйственных постройки и линия электропередач.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину. Артснаряды попали в райцентр. В результате ранения получили местные жители.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.
Как стало известно, оккупанты нанесли артудару по районному центру. Повреждения получили четыре частных дома, три хозяйственных постройки и линия электропередач. Без света осталось почти 1,5 тысячи семей.
“Из-за утреннего артобстрела в Никополе пострадали двое мужчин. Оба имеют ранения ног. Известно, что один из них – "тяжелый". Врачи оказывают всю необходимую помощь. Последствия атаки уточняем”, – рассказал Сергей Лысак.
Напомним, что на Днепропетровщине россияне повредили во время атаки многоэтажку и газопровод.
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