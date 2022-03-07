Оккупанты из артиллерии обстреляли Попасную и Камышеваху: на ряде улиц вспыхнули дома

Оккупанты из артиллерии обстреляли Попасную и Камышеваху: на ряде улиц вспыхнули дома

ГСЧС спасает пострадавших.

В ночь на 7 марта оккупанты из артиллерии обстреляли Попасную и Камышеваху — обстрел российская армия начала примерно в 20:50 6 марта.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Вчера утром они пытались ворваться в Северодонецк со Старобельского направления, но потерпели болезненное поражение. Вооруженные силы Украины нанесли россиянам многочисленные потери личного состава, уничтожена военная техника. Впрочем, вечером уже с другого направления армия РФ снова открыла огонь по жилым кварталам Луганской области - в Попасной и Камышевахе", – отметил Гайдай.

В результате вражеских обстрелов произошли возгорания жилых домов по ул. Космическая в Камышевахе, ул. Леваневского, Луговая, Стеклозаводская, Мироновская, Клубная, пер. Деповской в Попасной.

"Бойцы ГСЧС справились с пламенем. Там, где произошли обрушения жилых домов, людей эвакуировали из-под завалов, оказали помощь и перевезли в бомбоубежища", — добавил Сергей Гайдай.

По другим населенным пунктам ситуация без остатка остается без изменений.

Также напомним, что вчера на Луганском направлении украинские воины Объединенных сил совершили несколько успешных контратак. В итоге оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы.

Касательно состояния восстановления инфраструктуры Сергей Гайдай отметил: в Северодонецке без газа остаются близлежащие поселки и 60 многоэтажек и частных домов города, без электричества – 13 кварталов новых районов города и поселка. Ремонты продолжаются.