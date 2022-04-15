Оккупанты из артиллерии обстреляли Запорожскую область: есть жертвы

Оккупанты из артиллерии обстреляли Запорожскую область: есть жертвы

Оккупанты планируют снимать пропагандистские видео для российского ТВ.

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, в результате чего есть раненные и погибший.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что в результате российских обстрелов были повреждены несколько жилых домов в центре города и частный сектор. Также путинские армейцы уничтожили продуктовый магазин и повредили депо на железнодорожной станции Таврийск.

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Кроме того, оккупанты убили одного человека и ранили 5 мирных жителей.

Также, по информации Запорожской ОВА, российская армия планирует 15 апреля отправить пропагандистские СМИ на территорию Васильевки, чтобы создавать для телевидения России фейковые и лживые материалы, имеющие целью дискредитировать ВСУ.

"Но за все придется ответить. За каждую жизнь!", — подчеркнул Иван Арефьев.

Напомним, российские войска 15 апреля атаковали село Сеньковка в Черниговской области.

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