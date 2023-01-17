Оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома Запорожской области: что известно (фото)

Российские оккупанты в ночь на 17 января обстреляли гражданскую инфраструктуру Беленьковской громады Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

По его данным, враг по артиллерии ударил по сектору частной жилой застройки. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

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"Этой ночью враг осуществил артиллерийский обстрел Беленьковской громады. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки, повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались целыми", — уточнил Старух.

Руководитель области подчеркнул, что оккупанты активизировали действия, направленные на террор мирных граждан. За прошедшие сутки количество обстрелов Запорожской области войсками РФ возросло до 130. Поступило сообщение о разрушении 64 жилых зданий и объектов гражданской инфраструктуры.

"Сохраняем бдительность. Укрепляем тыл. Помогаем армии", — подытожил он.

Тем временем ночью в Херсоне раздались взрывы.

Как сообщалось, в утренней сводке Генштаб сообщил, что в частности, на Запорожском направлении войска РФ продолжают обороняться.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина пойдет в контрнаступление, в том числе и на Запорожском направлении, как только в ВСУ сформируют соответствующую группировку.

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