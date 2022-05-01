Оккупанты из артиллерии обстреляли Золочев в Харьковской области: погиб мужчина

Оккупанты из артиллерии обстреляли Золочев в Харьковской области: погиб мужчина

Артиллерия оккупантов ударила по поселку Золочев. Мужчина, в дом которого попал снаряд, погиб.

В результате очередного российского артиллерийского обстрела поселка Золочев 1 мая погиб мужчина — снаряд попал в его дом.

Об этом рассказал глава общества Виктор Коваленко, пишет Суспільне.

"Прямое попадание в дом. Погиб мужчина 1951 года рождения, который был внутри. Всего разрушены четыре дома, шесть повреждены. Также задело храм Вознесения Господня", — сказал он.

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По словам Коваленко, артиллерия оккупантов ударила по поселку около 18:00.

Напомним, что 1 мая 2022 около 11:30 российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Богодуховской территориальной громады на Харьковщине. В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Другая женщина скончалась на месте.

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