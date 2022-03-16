Оккупанты из артиллерии расстреляли автоколонну мариупольцев, направлявшихся в Запорожье (фото, видео)

В результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар.

Российские оккупационные войска нанесли удар по автоколонне с беженцами, направлявшимися из Мариуполя в Запорожье.

Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Сегодня, 16 марта, около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил произвела обстрел автоколонны мирных жителей, двигавшихся по трассе в сторону Запорожья", — отметил он.

Старух добавил, что, к счастью, погибших нет. Пока известно о 5 раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии.

"В настоящее время пострадавшему ребенку делают сложную операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охмадит", — сообщил глава Запорожской ОГА.

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ, сегодня около 15.30 российскими оккупантами-извергами была обстреляна из РСЗО БМ-21 "Град" колонна гражданских людей, которые эвакуировались из города Мариуполя в город Запорожье.

"По предварительной информации, есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

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