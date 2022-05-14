Оккупанты из авиации обстреливают Врубовку в Луганской области — Гайдай

Сегодня из села удалось эвакуировать восемь человек, трое из которых – дети.

В Луганской области продолжаются интенсивные бои. Оккупанты продолжают обстреливать некоторые территории из авиации, в частности Врубовку.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, во Врубовке, что в Попаснянской громаде, ситуация очень острая.

"Россияне разрушают дома каждый день. Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию. Почти на каждой улице есть значительные повреждения. Но там все еще остаются люди. Они хотят эвакуироваться. И когда появляется возможность вывезти их безопасно, мы это делаем. Сегодня спасли восьмерых, из которых трое – дети", — отметил он.

Напомним, российские оккупанты силой депортируют жителей Попасной в "ЛНР".

Читайте также: