Оккупанты из беспилотника обстреляли дома в Дергачах и запустили ракеты по аэропорту в Харькове (фото)

Оккупанты из беспилотника обстреляли дома в Дергачах и запустили ракеты по аэропорту в Харькове (фото)

В Дергачах один мирный житель погиб из-за обстрелов оккупантов.

В Харьковской области продолжаются обстрелы российской армией объектов гражданской инфраструктуры. В ночь на 25 марта оккупанты обстреляли терминал аэропорта.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 55 ударов по области. ВСУ зафиксировали повышенную активность "Градов", "Урагана" – около 240 раз. Вечером противник дважды обстрелял из РСЗО (реактивная система залпового огня – ред.) терминал аэропорта Харькова.

Кроме того, оккупанты обстреляли Дергачи, пострадала гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие.

"Наши защитники дают достойный отпор: уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, которая действовала в направлении Харькова. Украинцы сбили 2 вражеских самолета возле Изюма. Зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне города-героя Харькова, сбили ракету", — говорится в его сообщении.

Кроме того, оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Глава Циркуновской ОТГ Николай Сикаленко, которого захватили оккупанты 21 марта, похитили из дома, до сих пор находится в плену.

Как сообщили в Дергачевском городском совете, один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела центра города из беспилотника.

"Вновь поврежден Дергачевский дом культуры. Серьезно пострадали здания торгово-офисного центра "Луч", отделение "Укрпочты", некоторые частные дома, а также труба теплотрассы. Часть города осталась без отопления", — сообщает горсовет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.