Так называемый "депутат" из "ДНР" назвал эффективной контрбатарейную тактику ВСУ в Донецкой области.

"Депутат парламента" так называемой "ДНР", российский коллаборант Андрей Баевский заявил, что тактика контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины – очень эффективна, поэтому украинских артиллеристов сложно выявить и уничтожить.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Вооруженные силы Украины за время конфликта в Донбассе изменили тактику контрбатарейной борьбы на работу одиночными орудиями, что осложняет задачу по уничтожению их огневых позиций", – заявил Баевский.

По словам оккупанта, такая тактика снижает потери среди артиллеристов ВСУ. Именно уничтожение артиллерии остается приоритетной целью на линии столкновения.

Ситуация в Донецкой области

Армии России несёт огромные потери на Авдеевском направлении. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, россияне не забирают своих погибших солдат. Все поля покрыты телами и стоит трупная вонь.

Максимальные силы оккупанты сконцентрировали на Бахмутском направлении. Россияне уже четыре месяца пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области.

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что на Донецком направлении оккупанты отступают очень медленно из-за недостаточного количества средств, обладающих ВСУ.

Аналитики из Института войны считают, что российские военные пытаются использовать мобилизованный персонал, чтобы возобновить наступление на Донбассе.

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