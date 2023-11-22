Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты из дрона ударили по "скорой" в Бериславе: фото

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
426
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты из дрона ударили по "скорой" в Бериславе: фото

Удар по "скорой" в Бериславе / Фото: Херсонськая ОГА

Российские оккупанты продолжают террор гражданского населения на юге. На этот раз во вражеский обстрел попала "скорая".

Российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль скорой помощи. К счастью, медики не пострадали.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что атака произошла 21 ноября на выезде из Берислава, когда врачи возвращались с вызова.

"Чудом медики не пострадали", — добавили в администрации.

Удар по
Удар по "скорой" в Бериславе / Фото: Херсонськая ОГА
Удар по
Удар по "скорой" в Бериславе / Фото: Херсонськая ОГА

Напомним, в Купянщине российские оккупанты ударили по автомобилю правоохранителей, которые ехали задерживать предателей. Все они чудом спаслись, выпрыгнув из машины на ходу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
426
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация