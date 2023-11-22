Оккупанты из дрона ударили по "скорой" в Бериславе: фото

Российские оккупанты продолжают террор гражданского населения на юге. На этот раз во вражеский обстрел попала "скорая".
Российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на автомобиль скорой помощи. К счастью, медики не пострадали.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что атака произошла 21 ноября на выезде из Берислава, когда врачи возвращались с вызова.
"Чудом медики не пострадали", — добавили в администрации.
Напомним, в Купянщине российские оккупанты ударили по автомобилю правоохранителей, которые ехали задерживать предателей. Все они чудом спаслись, выпрыгнув из машины на ходу.
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