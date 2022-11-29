Оккупанты из "Градов" атаковали жилой сектор в Лимане: погиб человек

Во вторник, 29 ноября, российская армия атаковала Лиман в Донецкой области. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, оккупанты нанесли удар с РСЗО "Град" по жилому сектору.

"Один человек погиб, трое ранены. Им предоставляется необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении Тимошенко.

Напомним, оккупанты не жалеют людей и техники, лишь бы захватить Бахмут Донецкой области. Город круглосуточно окутан столбами дыма после разрывов тяжелых снарядов, а на окраинах идут ожесточенные стрелковые бои. Мины, ракеты и снаряды взрываются вокруг Бахмута и в самом городе ежесуточно.

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