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Оккупанты из "Градов" и артиллерии обострили Днепропетровщину, над областью сбили дрон-камикадзе — ОВА

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Оккупанты из "Градов" и артиллерии обострили Днепропетровщину, над областью сбили дрон-камикадзе — ОВА

Фото: Associated Press

Люди в результате вражеских атак не пострадали.

В ночь на 18 октября российская армия атаковала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией по Мировскому и Покровскому обществу.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительной информации, люди не пострадали. В результате вражеских обстрелов повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти тысяча семей осталась без света и связи, потому что изуродована вышка. "Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, в полночь военные из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136".

К слову, утром 18 октября возникла новая угроза атаки на область. В 06:28 была объявлена воздушная тревога. В Сети сообщают о взрыве в Кривом Роге. Над городом поднялся столб дыма.

Напомним, 18 октября была объявлена масштабная воздушная тревога в большинстве областей, кроме западных и Крыма. глава РВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что РФ выпустила крылатые ракеты Х-101.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
733
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