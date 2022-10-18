Оккупанты из "Градов" и артиллерии обострили Днепропетровщину, над областью сбили дрон-камикадзе — ОВА

Люди в результате вражеских атак не пострадали.
В ночь на 18 октября российская армия атаковала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией по Мировскому и Покровскому обществу.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По предварительной информации, люди не пострадали. В результате вражеских обстрелов повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти тысяча семей осталась без света и связи, потому что изуродована вышка. "Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов", — подчеркнул глава ОВА.
По его словам, в полночь военные из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136".
К слову, утром 18 октября возникла новая угроза атаки на область. В 06:28 была объявлена воздушная тревога. В Сети сообщают о взрыве в Кривом Роге. Над городом поднялся столб дыма.
Напомним, 18 октября была объявлена масштабная воздушная тревога в большинстве областей, кроме западных и Крыма. глава РВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что РФ выпустила крылатые ракеты Х-101.
Читайте также:
- Основатель "вагнеровцев" Пригожин подрывает авторитет Путина: в ISW рассказали почему
- В Херсонской области оккупанты разбирают человеческие усадьбы и из этих материалов обустраивают себе оборону — Генштаб
- Даже Сталин не додумался: оккупанты под Бахмутом ввели двойную систему заградительных отрядов – Арестович