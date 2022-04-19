Оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли населенные пункты Криворожского района: есть разрушения

Жертв, к счастью, нет.
В ночь на 19 апреля российские оккупанты из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии массово обстреляли населенные пункты Криворожского района.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул.
"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и др. Есть разрушение частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", — написал он.
В то же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что ночь в регионе была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую громаду. Есть разрушение домов. Людей не задело.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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