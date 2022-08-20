Оккупанты из "Градов" и "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину: что известно

Армия Российской Федерации не прекращает наносить удары по Днепропетровщине.
В ночь на субботу, 20 августа, войска террористки России с разного оружия обстреляли два района области: Никопольский и Криворожский. Зафиксировано четыре атаки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Никопольский район российские оккупанты накрыли огнем трижды. В Никополь прилетело десять снарядов из ствольной артиллерии. В городе повреждено девять частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электроснабжения осталось около 300 человек.
По Марганецкой общине русские войска попали из ствольной артиллерии и "Градов". Обошлось без разрушений.
"Ураганами" вражеская армия ударила по Криворожскому району. В постолевской общине есть разрушение нескольких домов и газопровода.
По словам главы области, в результате российских атак обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, начались 178 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытались вести штурмовые действия по нескольким направлениям, но без успеха. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 августа.
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