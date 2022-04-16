Оккупанты из "ЛДНР" мобилизуют детей: Денисова сообщила о погибших

Оккупанты из "ЛДНР" мобилизуют детей: Денисова сообщила о погибших

Она подчеркнула, что такими действиями Россия грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией.

Оккупационная так называемая власть "ЛДНР" проводит мобилизацию в ряды незаконных вооруженных формирований детей, участвовавших в "патриотических клубах".

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Эту информацию предоставили партнерские правозащитные организации, работающие в ОРДЛО. По их данным, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов в возрасте от 16 лет.

"Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман — участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" Территориального штаба г. Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия-Юнармия", — говорится в сообщении Денисовой.

Она подчеркнула, что такими действиями Россия грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений Россией прав детей в Украине", — призвала омбудсмен.

Напомним, 15 апреля в украинской разведке сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса сорван план принудительной "мобилизации".

Россия принудительно мобилизует жителей ОРДЛО

Читайте также: