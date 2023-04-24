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Оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Россияне атаковали Белопольскую и Хотинскую общины.

В воскресенье, 23 апреля, захватчики обстреляли две общины в Сумской области. Зафиксировано 11 "прилетов" из минометов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

  • Белопольское общество: враг совершил минометный обстрел – 5 "прилетов";
  • Хотинская община: россияне били из минометов – 6 "прилетов".

Заместитель председателя Сумского облсовета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона рассказал о последствиях атак региона, передает РБК-Украина. Он заявил, что из-за обстрелов оккупантов погибли два человека, а еще пятеро получили ранения.

Напомним, в городе Орехов в Запорожской области под российские обстрелы попали журналисты телерадиокомпании CNN. Они чудом выжили, ведь ракета упала между двумя автомобилями.

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Дата публикации
Просмотры
477
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