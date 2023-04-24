Оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 23 апреля, захватчики обстреляли две общины в Сумской области. Зафиксировано 11 "прилетов" из минометов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Белопольское общество: враг совершил минометный обстрел – 5 "прилетов";

Хотинская община: россияне били из минометов – 6 "прилетов".

Заместитель председателя Сумского облсовета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона рассказал о последствиях атак региона, передает РБК-Украина. Он заявил, что из-за обстрелов оккупантов погибли два человека, а еще пятеро получили ранения.

Напомним, в городе Орехов в Запорожской области под российские обстрелы попали журналисты телерадиокомпании CNN. Они чудом выжили, ведь ракета упала между двумя автомобилями.

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