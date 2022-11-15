Оккупанты из Скадовского и Генического районов бегут в Крым: сводка Генштаба ВСУ

Россияне продолжают терроризировать украинцев на захваченных территориях. Между тем, ВСУ дают захватчикам мощный отпор и заставляют их убегать с занятых позиций.

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время россияне продолжают пытаться наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 15 ноября.

В течение этих суток россияне нанесли массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Результаты работы средств ПВО и последствия вражеских ударов по объектам критической инфраструктуры уточняются. Между тем, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты вблизи линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать Россию в ее вооруженной агрессии против Украины, предоставляя оккупантам инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;

– из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково; на Купянском и Лиманском направлениях – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное;

– по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки; на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.

В свою очередь, ВСУ ударили по оккупантам вблизи населенного пункта Кременная Луганской области. В результате захватчики потеряли управление отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений собирается сбежать из своих рубежей и отойти в город.

Попали ВСУ по оккупантам и в Запорожской области. Так, в районе населенного пункта Благовещенко потери оккупантов составили до 10 человек погибшими. Также уничтожены 5 единиц военной техники, состав боеприпасов, а 35 захватчиков ранены. В Мелитополе враг потерял более 50 человек ранеными.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два состава боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.

В городе Кадиевка на Луганщине, оккупанты ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения. В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области есть случаи, когда россияне требуют средства за откуп от "мобилизации". В частности, в Старобельском районе представители местных так называемых "силовых структур" хотят за это 15 тысяч долларов.

В Скадовском и Геническом районах отдельные оккупационные подразделения покидают населенные пункты и бегут в направлении временно захваченного Крыма.

Напомним, Силы противовоздушной обороны сбили 70 из 90 российских ракет, выпущенных по Украине 15 ноября.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это был самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть даже для соседних стран.

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