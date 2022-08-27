Оккупанты из "Смерчей" обстреляли Николаев: в ОВА рассказали о вражеских атаках на регион

Накануне, 26 августа, россияне выпустили по Николаеву два реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Они попали на открытую территорию за городом. В результате атаки нет ни пострадавших, ни разрушений.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

На рассвете 27 августа около 04:30 российская армия нанесла удар по окрестностям города. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

В Николаевском районе захватчики дважды обстреляли поселок Первомайский. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи, а также в результате обстрела возник пожар в квартире.

В Баштанском районе продолжаются обстрелы Широковской общины. В течение вчерашнего дня и нынешней ночи враг нанес удары по селам Красная Долина, Широкое и Поляна.

Под постоянным огнем также остается Березнеговатская община. Во время атаки на поселок Березнеговатый один из боеприпасов попал во двор частного домовладения. Взрывной волной уничтожен жилой дом. Ранение получила находившаяся в здании женщина. Также повреждения и разрушения получили другие дома.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметили в ОВА.

Как сообщалось, глава Николаевской ОВА Виталий Ким не видит возможностей у российских оккупантов наступать на Николаев. По словам Кима, "мифы" о наступлении на областной центр "раздуваются", как в начале войны, "чтобы все боялись".

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