Оккупанты из "Смерчей" обстреляли Николаев: в ОВА рассказали о вражеских атаках на регион

Оккупанты агрессорки России продолжают наносить удары по Николаевской области.
Накануне, 26 августа, россияне выпустили по Николаеву два реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Они попали на открытую территорию за городом. В результате атаки нет ни пострадавших, ни разрушений.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
На рассвете 27 августа около 04:30 российская армия нанесла удар по окрестностям города. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
В Николаевском районе захватчики дважды обстреляли поселок Первомайский. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи, а также в результате обстрела возник пожар в квартире.
В Баштанском районе продолжаются обстрелы Широковской общины. В течение вчерашнего дня и нынешней ночи враг нанес удары по селам Красная Долина, Широкое и Поляна.
Под постоянным огнем также остается Березнеговатская община. Во время атаки на поселок Березнеговатый один из боеприпасов попал во двор частного домовладения. Взрывной волной уничтожен жилой дом. Ранение получила находившаяся в здании женщина. Также повреждения и разрушения получили другие дома.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметили в ОВА.
Как сообщалось, глава Николаевской ОВА Виталий Ким не видит возможностей у российских оккупантов наступать на Николаев. По словам Кима, "мифы" о наступлении на областной центр "раздуваются", как в начале войны, "чтобы все боялись".
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