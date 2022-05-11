Оккупанты из танка обстреляли дом на Харьковщине: трое погибших

Оккупанты из танка обстреляли дом на Харьковщине: трое погибших

27 марта 2022 года во время оккупации села Степанки Харьковского района российские военные произвели обстрел жилого дома из танка. В результате погибли двое мужчин и женщина.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что неравнодушные жители села похоронили погибших во дворе дома, где они проживали. После освобождения села Степанки от российских войск люди сразу сообщили о зверствах оккупантов в областную прокуратуру.

11 мая 2022 года прокуратура и полиция приехали в указанный населенный пункт с целью проведения следствия по факту умышленных убийств гражданских лиц. Тела убитых были эксгумированы и направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Решается вопрос определения подследственности в уголовном производстве за СБУ.

Напомним, в Харьковской области оккупанты не выпускают людей на территорию, подконтрольную Украине.

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