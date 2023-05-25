Оккупанты из танка обстреляли свои позиции на передовой (видео)

Россияне решили открыть "дружеский огонь" и не промахнулись.
Российские оккупанты продолжают атаковать не только украинские позиции, но и свои. Так, танк РФ растерялся на поле боя и открыл огонь по своим позициям.
Об этом пишет телеграмм-канал "Оперативный ВСУ".
Как видно на кадрах, как в посадке бегают российские оккупанты на своей позиции. В этот момент в их сторону следует вражеский танк. Он остановился у военных РФ, развернул в их сторону пушку, опустил дуло, прицелился и поразил движущуюся русскую цель.
Напомним, что Госдеп США одобрил соглашение о продаже Украине ЗРК NASAMS.
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