Оккупанты из танка обстреляли свои позиции на передовой (видео)

Российские оккупанты продолжают атаковать не только украинские позиции, но и свои. Так, танк РФ растерялся на поле боя и открыл огонь по своим позициям.

Об этом пишет телеграмм-канал "Оперативный ВСУ".

Как видно на кадрах, как в посадке бегают российские оккупанты на своей позиции. В этот момент в их сторону следует вражеский танк. Он остановился у военных РФ, развернул в их сторону пушку, опустил дуло, прицелился и поразил движущуюся русскую цель.

Россияне из танка накрыли огнем свою позицию

Напомним, что Госдеп США одобрил соглашение о продаже Украине ЗРК NASAMS.

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