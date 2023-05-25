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Оккупанты из танка обстреляли свои позиции на передовой (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1363
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты из танка обстреляли свои позиции на передовой (видео)

Российский танк поразил свои позиции. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россияне решили открыть "дружеский огонь" и не промахнулись.

Российские оккупанты продолжают атаковать не только украинские позиции, но и свои. Так, танк РФ растерялся на поле боя и открыл огонь по своим позициям.

Об этом пишет телеграмм-канал "Оперативный ВСУ".

Как видно на кадрах, как в посадке бегают российские оккупанты на своей позиции. В этот момент в их сторону следует вражеский танк. Он остановился у военных РФ, развернул в их сторону пушку, опустил дуло, прицелился и поразил движущуюся русскую цель.

Россияне из танка накрыли огнем свою позицию

Россияне из танка накрыли огнем свою позицию

Напомним, что Госдеп США одобрил соглашение о продаже Украине ЗРК NASAMS.

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Дата публикации
Просмотры
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