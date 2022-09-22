Оккупанты из танков и артиллерии обстреляли Авдеевку, а по Краматорску ударили ракетами — ОВА

Вечером 21 сентября россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске, а также обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств во Часовом Яру.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко,

В Марьинском обществе зафиксированы обстрелы по Марьинке, Красногоровке, Максимилианивке и Константиновке. В Очеретинской – по окрестностям Очеретиного, Керамика и Новокалинового. Обошлось без пострадавших. В Светлодарском обществе громко было в Одрадовке и на станции Майорск.

оккупанты в ночь на 22 сентября наносили удары по Авдеевке. Кроме того, город был обстрелян еще и утром 22 сентября. Центр Авдеевки оккупанты атаковали с артиллерии, а старую часть – из танков.

В Дилиевке Константиновской общины повреждены в результате вражеских обстрелов два дома.

В Бахмутской общине оккупанты ударили по частному сектору Бахмута и Хромовому. Двое жителей получили ранения. Кроме того, повреждены шесть домов.

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Напомним, за сутки на Донетчине из-за российских обстрелов были убиты пять мирных жителей. Кроме того, 12 человек получили ранения.

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