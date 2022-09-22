Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты из танков и артиллерии обстреляли Авдеевку, а по Краматорску ударили ракетами — ОВА

Дата публикации
Просмотры
188
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© facebook/Павел Кириленко
© Павел Кириленко/Facebook
© Павел Кириленко/Facebook
© Павел Кириленко/Facebook
© Павел Кириленко/Facebook
© Павел Кириленко/Facebook

Россияне продолжают стрелять по всей линии фронта Донецкой области.

Вечером 21 сентября россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске, а также обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств во Часовом Яру.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко,

В Марьинском обществе зафиксированы обстрелы по Марьинке, Красногоровке, Максимилианивке и Константиновке. В Очеретинской – по окрестностям Очеретиного, Керамика и Новокалинового. Обошлось без пострадавших. В Светлодарском обществе громко было в Одрадовке и на станции Майорск.

оккупанты в ночь на 22 сентября наносили удары по Авдеевке. Кроме того, город был обстрелян еще и утром 22 сентября. Центр Авдеевки оккупанты атаковали с артиллерии, а старую часть – из танков.

В Дилиевке Константиновской общины повреждены в результате вражеских обстрелов два дома.

В Бахмутской общине оккупанты ударили по частному сектору Бахмута и Хромовому. Двое жителей получили ранения. Кроме того, повреждены шесть домов.

© Павел Кириленко/Facebook
Фото: Павел Кириленко/Facebook

Напомним, за сутки на Донетчине из-за российских обстрелов были убиты пять мирных жителей. Кроме того, 12 человек получили ранения.

Читайте также:

Потери россиян на 21 сентября: ВСУ ликвидировали 300 оккупантов и кучу тяжелой техники

Потери россиян на 21 сентября: ВСУ ликвидировали 300 оккупантов и кучу тяжелой техники

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация