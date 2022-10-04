Оккупанты из танков и минометов обстреляли более 20 населенных пунктов: сводка Генштаба ВСУ 4 октября

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелеча и Двухлетняя;

– в районах населенных пунктов Стрелеча и Двухлетняя; на Краматорском направлении – Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка. Также осуществлял минирование по маршрутам возможного выдвижения подразделений Сил обороны;

– Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка. Также осуществлял минирование по маршрутам возможного выдвижения подразделений Сил обороны; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка;

– в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка.

– Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка. на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новояковловка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.

обстрелов из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новояковловка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка. на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника.

В городе Тверь, из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.

По имеющейся информации, военным руководством ВС РФ было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным назвал следующий город, где ВСУ могут одержать победу. Однако до увольнения Северодонецка и Лисичанска, по его мнению, еще долго.

Зеленский: Есть новые освобожденные населенные пункты, продолжаются жесткие боевые действия

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