Оккупанты из "Точки-У" обстреляли Попасную и объявили "мобилизацию" в Луганске: сводка штаба

Оккупанты из "Точки-У" обстреляли Попасную и объявили "мобилизацию" в Луганске: сводка штаба

В подразделениях противника наблюдаются не единичные случаи дезертирства.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и атакуют на Донбассе. Россияне не отказываются от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 11 апреля.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать Харьков, проводит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В районе Изюма оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

Донбасс и Юг

На Донецком и Таврическом направлениях россияне пытались штурмовать Северодонецк, однако успеха не имели. При обстреле Попасной они применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.

В Мариуполе противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства.

Оккупированные территории юга

Оккупационные войска пытаются оказывать информационно-психологическое влияние на жителей Херсона и области.

Для этого они распространяют информационные бюллетени, где приводится искривленная информация о боевых действиях, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в РФ, осуществляют распространение информации. в отношении российских телеграмм-каналов, в которых распространяется якобы "достоверная" информация.

На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из мобилизованных жителей ОРДЛО.

"Мобилизация" в ОРДЛО

Для восполнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации мужчин до 65 лет. Российские военные проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам для выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Вместе с тем, в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу Донецка с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.

Среди личного состава оккупационных подразделений в аннексированном Крыму распространяется информация, что ВСУ планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и захода на полуостров.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что российские оккупанты после того, как увидели изуродованные трупы своих военных, не спешат идти воевать против Украины.

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