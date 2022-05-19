Оккупанты из тяжелого оружия ударили по Северодонецку: 12 погибших и более 40 раненых

Оккупанты из тяжелого оружия ударили по Северодонецку: 12 погибших и более 40 раненых

В результате обстрела российскими оккупантами Северодонецка Луганской области 19 мая погибли 12 человек и еще более 40 получили ранения.

Данные по поводу погибших и пострадавших в результате обстрелов еще уточняются, ведь обследовать территорию под ударами невозможно.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Орки с самого утра начали хаотично обстреливать областной центр из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас. В основном — целенаправленные попадания именно по жилым домам", — говорится в сообщении.

"Сейчас есть 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения, им оказывают медицинскую помощь", — добавил глава Луганской области.

Напомним, 18 мая советник руководителя Офиса президента Алексей Арествоич сообщил, что на очень сложном Северодонецком и Попаснянском направлениях характер хода боевых действий как с российской стороны, так и украинской радикально изменился.

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