Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Харьков: стало известно о жертвах и разрушениях

Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате чего три человека попали в больницу.

Массированный обстрел Харькова. Трех мирных жителей ранило осколками, которые разлетались от кассетных боеприпасов. По данным правоохранителей, Салтовский и Шевченковский районы рашисты обстреляли системами "Ураган". Повреждены жилые дома, автомобили, магазины и школа.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

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Вспышки от снарядов и непрерывные взрывы в течение получаса. Такого сильного обстрела Харькова не было уже давно.

Экскаватором из земли достают снаряд "Урагана". Попал прямо в детскую площадку. Рядом только жилые дома. Именно по ним и разлетелись сотни обломков.

Юлия пережила чуть ли не самую страшную ночь в жизни, под ее окнами разорвались сразу два снаряда. А к утру женщина вместе с соседями вышла убирать у подъезда последствия ночных обстрелов.

"Сейчас буду обшивать балкон, если дождь будет, чтобы влага не попала", — говорит Юлия.

Юрий всего месяц, как сбежал с семьей из-под оккупации. Выезжали на машине, но по прилету российского снаряда она теперь будет только стоять во дворе, как упоминание о жизни в неволе.

“Две дыры в крыше, здесь лобовой нет. Колеса нет, неприятно. Представьте, если бы человек проходил”, – рассказывает местный житель Юрий Головченко.

От обломков российских снарядов этой ночью три человека попали в больницу. Один мужчина до сих пор в реанимации, состояние еще двух – средней тяжести.

Напомним, что оккупанты ударили по площадке возле Запорожской АЭС.

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